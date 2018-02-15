"Филадельфия" отыграла 24 очка и победила "Майами"

В матче регулярного чемпионата НБА "Филадельфия" на своей площадке победила "Майами" – 104:102. В начале третьей четверти "Хит" вели "+24", но уже в середине четвертого отрезка "Филадельфия" вышла вперед и выиграла пятую встречу подряд

НБА

Регулярный сезон

"Филадельфия" – "Майами" - 104:102 (20:29, 19:33, 34:19, 31:21)

Ф: Сарич (19), Симмонс (18 + 12 подборов + 10 передач), Белинелли (17).

М: Джонсон (22), Драгич (18), Уайтсайд (16 + 10 подборов).