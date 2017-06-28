Фил Джексон уволен из "Нью-Йорка"

Президент "Нью-Йорка" Фил Джексон покидает клуб, сообщает пресс-служба НБА. Подчеркивается, что контракт был расторгнут по взаимной договоренности. Его соглашение было рассчитано до лета 2019 года. Джексон получал в "Никс" 12 миллионов долларов в год.

– После долгих обсуждений мы пришли к взвешенному решению расторгнуть соглашение, – цитирует пресс-служба "Нью-Йорка" владельца клуба Джеймса Долана. – Фил Джексон – один из самых успешных людей в НБА. Он оставит за собой беспрецедентное баскетбольное наследие. Мы желаем ему всего наилучшего.

Отмечается, что окружение Долана убеждало его уволить Джексона еще по ходу сезона. За три года работы 71-летнего специалиста "Никс" одержали 80 побед против 166 поражений. Последний раз клуб выходил в плей-офф четыре года назад.

Последний сезон Джексона в "Нью-Йорке" был омрачен его открытым противостоянием с главной звездой клуба Кармело Энтони, которого он пытался выжать из "Никс". Также большой резонанс получили его попытки обменять второго лучшего игрока команды Кристапса Порзингиса, после того как латыш пропустил встречу с руководством.