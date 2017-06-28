Фил Джексон уволен из "Нью-Йорка"

Президент "Нью-Йорка" Фил Джексон покидает клуб, сообщает пресс-служба НБА. Подчеркивается, что контракт был расторгнут по взаимной договоренности. Его соглашение было рассчитано до лета 2019 года. Джексон получал в "Никс" 12 миллионов долларов в год.
– После долгих обсуждений мы пришли к взвешенному решению расторгнуть соглашение, – цитирует пресс-служба "Нью-Йорка" владельца клуба Джеймса Долана. – Фил Джексон – один из самых успешных людей в НБА. Он оставит за собой беспрецедентное баскетбольное наследие. Мы желаем ему всего наилучшего.
Отмечается, что окружение Долана убеждало его уволить Джексона еще по ходу сезона. За три года работы 71-летнего специалиста "Никс" одержали 80 побед против 166 поражений. Последний раз клуб выходил в плей-офф четыре года назад.
Последний сезон Джексона в "Нью-Йорке" был омрачен его открытым противостоянием с главной звездой клуба Кармело Энтони, которого он пытался выжать из "Никс". Также большой резонанс получили его попытки обменять второго лучшего игрока команды Кристапса Порзингиса, после того как латыш пропустил встречу с руководством.
ozozolio
Какой спорт-такая и газета
18:53
marksan
Жалко! Он был мне всегда симпатичен! Сейчас мы плохо знаем американский баскетбол. Раньше когда транслировали студенческую лигу и НБА ребята в баскетбол ломились! А что теперь? Матч ТВ превратился в сайт ФК Спартак! Не смотрю! Увы! Футбола нет в России! Баскетбол только благодаря легионерам держится. Волейбол превратился в чемпионат одной команды - Зенит Казань. Остальные - почти безденежные. Про гандбол вообще молчу! А кто смотрит хоккей КХЛ? Единицы! Увы, но командные виды спорта нами проиграны лет 10-15 лет назад! Теперь на первом месте киберспорт! Посмотрите страницы СЭ!
18:38