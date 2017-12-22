Джейсон Кидд и Стив Нэш вошли в список кандидатов на включение в Зал славы в 2018 году

Бывший игрок "Далласа" и "Нью-Джерси" Джейсон Кидд и экс-игрок "Финикса" Стив Нэш попали в число кандидатов на включение в Зал славы в 2018 году, сообщает ESPN. Кидд и Нэш, занимающие второе и третье места по передачам за карьеру в лиге, оказались в числе шести бывших баскетболистов, которые впервые стали кандидатами. Полный список включает 179 человек.

Финалисты на включение в Зал славы будут объявлены в середине февраля, а итоговый список – в конце марта.

44-летний Кидд за свою карьеру играл в "Далласе", "Финиксе", Нью-Джерси" и "Нью-Йорке". 43-летний Нэш выступал за "Санс", "Маверикс" и "Лейкерс".