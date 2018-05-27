Джеймс Харден: "Хьюстон" по-прежнему уверен в себе"

Защитник "Хьюстона" Джеймс Харден после поражения в шестом матче финала Западной конференции от "Голден Стэйт" (86:115) отметил, что команда уверена в своих силах и настроена выиграть решающий, седьмой матч.

- Мы принимаем это поражение. Для нас ничего не изменилось, - приводит ESPN слова Хардена. - Мы знаем, что нам нужно. Команда по-прежнему уверена в себе, и у нас остается еще один шанс. Мы не чувствуем давления. Седьмой поединок состоится на нашей площадке. Ради этого преимущества мы работали весь регулярный чемпионат.

Седьмая игра пройдет 29 мая.