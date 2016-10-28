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Дуэйн Уэйд: "Ждал первого матча за "Чикаго" долгое время"

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Защитник Дуэйн Уэйд, который провел первый официальный матча за "Чикаго", признался, что давно ждал, когда сможет сыграть за команду родного города. В дебютной игре с "Бостоном" 34-летний американец набрал 22 очка.

- Ждал этого момента долгое время, - цитирует ESPN Уэйда. - Знаю, что этот матч было особенным не только для меня, но и для моей семьи. Они ждали его, вероятно, столь же долго. Хотелось бы просто благодарить Бога за предоставленную мне возможность быть здесь и играть за "Чикаго". Сбылась мечта.

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Материалы REN-TV

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