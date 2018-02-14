"Даллас" уступил "Сакраменто", несмотря на дабл-дабл Бареа

В матче регулярного чемпионата НБА "Сакраменто" на выезде одолел "Даллас" – 114:109. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Зак Рэндольф, набравший 22 очка. У техасцев дабл-дабл оформил Джей Джей Бареа. Дирк Новицки отметился 12 очками.

Для "Кингз" победа стала уже второй в этом месяце. Для сравнения, за весь январь их было четыре.

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Сакраменто" – 109:114 (16:29, 28:36, 27:23, 38:26)

Д: Бареа (19 + 13 передач), Барнс (18), Пауэлл (18), Д. Смит (17), Мэттьюз (13), Новицки (12).

С: З. Рэндольф (22 + 7 подборов), Богдан Богданович (19), Темпл (13), Джексон (12), Фокс (11 + 7 передач), Куфос (11), Коли-Стайн (10).