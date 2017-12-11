Дабл-дабл Таунса принес "Миннесоте" победу над "Далласом"

"Миннесота" на своем паркете переиграла "Даллас" в матче регулярного чемпионата НБА. Дабл-даблом в составе хозяев отметился центровой Карл Этони Таунс.

В другой встрече "Нью-Орлеан" переиграл "Филадельфию". Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пеликанс" Дрю Холидэй, записавший на свой счет 34 очка, 4 подбора и 5 результативных передач..

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Даллас" - 97:92 (23:24, 24:24, 24:21, 26:23)

М: Таунс (28 + 12 подборов), Батлер (22), Кроуфорд (16)

Д: Барнс (19), Бареа (16), Клебер (16)

"Нью-Орлеан" - "Филадельфия" - 131:124 (32:26, 34:29, 21:40, 44:29)

Н: Холидэй (34), Дэвис (29), Казинс (23)



Ф: Редик (28), Симмонс (27), Букер (16)