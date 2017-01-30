09:43 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Атланта" и "Нью-Йорк" 11-й раз в истории НБА сыграли 4 овертайма

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Матч регулярного чемпионата между "Атлантой" и "Нью-Йорком" (142:139) стал одиннадцатым в истории НБА, в котором команды провели четыре овертайма. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Никс" Кармело Энтони, набравший 45 очков.

Для команды из "Большого яблока" данная встреча, в которой они провели четыре овертайма, стала первой с 1951 года. Последней игрой, в которой команды выявили победителя в четырех овертаймах, был матч между "Чикаго" и "Детройтом". Он прошел 18 декабря 2015 года.

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Материалы REN-TV

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