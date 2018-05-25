Алексей Швед: "Переживаю, что Мозгову не дают много игрового времени"

Атакующий защитник "Химок" Алексей Швед в интервью "Известиям" рассказал, что переживает за центрового "Бруклина" Тимофея Мозгова​. По его мнению, соотечественник заслуживает больше игрового времени.

– Поддерживаете связь с Тимофеем Мозговым?

– Да, конечно – переписываемся, общаемся. Я переживаю, что ему не дают много игрового времени в "Бруклине". Все знают, что он может выступать на высочайшем уровне, показывать отличную статистику и приносить много пользы команде. Он доказал это в "Денвере" и "Кливленде". Также хочу пожелать ему удачи, надеюсь, у него получится вернуть доверие тренеров "Бруклина" и показать тот баскетбол, играть в который он умеет. Надеюсь, Тимо еще не сказал своего последнего слова в НБА.