Алексей Лень: "Мозгову дали мало шансов проявить себя"

Центрвой "Финикса" Алексей Лень в интервью "Известиям" отметил, что Тимофей Мозгов не смог найти в НБА свою команду и своего тренера. По его словам, россиянину не дали шансов проявить себя в "Лейкерс" и "Бруклине".

– На ваш взгляд, почему центровому сборной России Тимофею Мозгову не удалось заиграть в "Лейкерс", а затем и в "Бруклине"?

– Во-первых, он бы мог заиграть в этих командах, но ему дали мало шансов проявить себя. Во-вторых, тренер "Лейкерс" решил играть "маленьким" составом и наигрывать молодых игроков. Калифорнийцы решили сменить стиль игры после прихода нового менеджмента. Эти изменения напрямую коснулись Тимофея и отразились на его перспективах в команде.

– Насколько верно утверждение о том, что в НБА самое главное – найти "свою команду" и "своего тренера"?

– Безусловно, это очень важно. Доверие тренера помогает быстрее развиваться и придает уверенности.