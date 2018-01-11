50 очков Уильямса помогли "Клипперс" победить "Голден Стэйт"

"Клипперс" обыграли "Голден Стэйт" со счетом 125:106 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком в составе команды из Лос-Анджелеса стал Лу Уильямс, набравший 50 очков. Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов.

В составе "Уорриорз" 40 очков на счету Кевина Дюранта. Еще 12 очков набрал Заза Пачулия.

Отметим, что "Клипперс" прервали победную серию "Голден Стэйт" из пяти матчей.

НБА

Регулярный сезон

"Голден Стэйт" – "Клипперс" – 106:125 (35:32, 27:26, 28:39, 16:28)

Г-С: Дюрант (40), Пачулия (12), Игудала (9).

К: Уильямс (50), Уоллес (22), Харрелл (14), Джордан (10+12 подборов).