40 очков Уилльямса помогли "Клипперс" обыграть "Шарлотт", Теодосич набрал 8

"Клипперс" обыграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА - 106:98. Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Лос-Анджелеса Лу Уилльямс, который набрал 40 очков. Милош Теодосич провел на площадке 28 минут и набрал 8 очков.

В еще одном поединке "Финикс", несмотря на 32 очка Девина Букера, проиграл "Филадельфии" - 110:123.

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" - "Шарлотт" - 106:98 (29:22, 13:30, 33:14, 31:32)

К: Уилльямс (40), Гриффин (25), Теодосич (8).

Ш: Уокер (30), Камински (16), Лэмб (12).

"Финикс" - "Филадельфия" - 110:123 (32:38, 17:25, 40:29, 21:31)

Фин: Букер (32), Уоррен (28), Чандлер (10).

Фил: Шарич (27), Эмбиид (22), Рэдик (22).