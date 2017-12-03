38 очков Казинса помогли "Нью-Орлеану" победить "Портленд"

"Нью-Орлеан" обыграл "Портленд" со счетом 123:116 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пеликанс" Демаркус Казинс, набравший 38 очков. В составе "Трэйл Блэйзерс" 29 очков на свой счет записал Дамиан Лиллард.

Отметим, что "Нью-Орлеан" прервал серию из трех поражений подряд, "Портленд" потерпел второе поражение кряду.​

НБА

Регулярный сезон

"Портленд" – "Нью-Орлеан" – 116:123 (33:26, 24:34, 25:38, 34:25)

П: Лиллард (29), Макколлум (17), Леонард (17).

Н-О: Казинс (38), Мур (19), Холидэй (17).