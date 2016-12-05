37 очков Дэвиса не спасли "Нью-Орлеан" в игре с "Оклахомой", у Уэстбрука – трипл-дабл

"Оклахома-Сити" нанесла поражение "Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 101:92. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Пеликанс" Энтони Дэвис, набравший 37 очков и сделавший 15 подборов. В составе "Тандер" трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" – "Нью-Орлеан" – 101:92 (29:26, 20:15, 29:25, 23:26)

О: Уэстбрук (28 + 17 подборов + 12 передач), Кантер (17 + 10 подборов), Оладипо (15).

Н: Дэвис (37 + 15 подборов), Хилд (16), Холидэй (10).