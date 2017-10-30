33 очка Адетокумбо помогли "Милуоки" победить "Атланту"

В матче регулярного чемпионата НБА "Атланта" на своей площадке уступила "Милуоки" – 106:117. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бакс" Яннис Адетокумбо, оформивший дабл-дабл. У хозяев 21 очком отметился разгрывающий Деннис Шредер.

Экс-игрок краснодарского "Локомотива" Малкольм Дилэйни за 7 минут на паркете записал на свой счет две результативные передачи и один подбор.

Для "Милуоки" победа стала четвертой в шести стартовых играх сезона. Подопечные Джейсона Кидда занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. "Хокс", потерпев шестое поражение в семи играх (и шестое кряду), идут последними на "Востоке".

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" – "Милуоки" – 106:117 (16:28, 32:33, 25:31, 33:25)

А: Шредер (21 + 8 передач), Таур. Принс (17), Бэйзмор (15), Джон Коллинз (14 + 7 подборов), Мускала (10).

М: Я. Адетокумбо (33 + 12 подборов + 5 передач), Миддлтон (27 + 9 передач + 7 подборов), Брогдон (16), Вон (12), Хенсон (12 + 8 подборов).