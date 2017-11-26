29 очков Лилларда помогли "Портленду" обыграть "Вашингтон"

"Портленд" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА - 108:105. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Трэйл Блэйзерс" Дамиан Лиллард, набравший 29 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Портленд" - 105:108 (30:27, 22:14, 31:32, 22:35)
В: Бил (26), Портер (24+10 подборов), Убре (13).
П: Лиллард (29), Макколум (26), Нуркич (17).
"Филадельфия" - "Орландо" - 130:111 (31:28, 39:27, 31:30, 29:26)
Ф: Рэдик (29), Шарич (21), Эмбиид (18).
О: Пэйтон (22), Гордон (16), Вучевич (14).
"Шарлотт" - "Сан-Антонио" - 86:106 (15:14, 14:26, 29:32, 28:34)
Ш: Уолкер (18), Лэмб (12), Камински (12).
С: Олдридж (17), П. Газоль (17), Гэй (15).