18 очков Гриффина помогли "Клипперс" обыграть "Сакраменто"

"Клипперс" победили "Сакраменто" со счетом 104:87 в предсезонном матче НБА. Самым результативным игроком встречи стал Блэйк Гриффин, набравший 18 очков. В составе "Кингз" 14 очков на свой счет записал Зак Рэндольф.

Отметим, что разыгрывающий "Клипперс" Милош Теодосич набрал 8 очков, сделал 2 подбора и отдал 6 передач.

НБА

Предсезонный матч

"Клипперс" – "Сакраменто" – 104:87 (22:24, 22:20, 30:24, 30:19)

К: Гриффин (18), Джонсон (16), Уэллэйс (16).

С: Рэндольф (14), Мэйсон (13), Богданович (13), Тэмпл (13).