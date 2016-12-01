Ясмин Репеша: "Милану" не удалось сдержать Колома и Лэнгфорда"

Главный тренер "Милана" Ясмин Репеша после матча регулярного чемпионата Евролиги против УНИКСа (79:100) отметил, что его команда плохо сыграла в защите и не смогла сдержать Хоакина Колома и Кита Лэнгфорда. Для итальянской команды это поражение стало шестым в десяти играх. Казанцы одержали третью победу.

- Перед матчем я говорил, что важно хорошо играть в защите и контролировать подборы, - приводит пресс-служба Евролиги слова Репеши. - Мы позволяли сопернику доминировать, сделали много ошибок в обороне. Именно поэтому проиграли. Команда не была максимально сконцентрована. Честно говоря, УНИКС не удивил нас. Знали о всех возможных действиях их игроков. Но для того, чтобы остановить Колома и Лэнгфорда, нужно играть максимально внимательно. Этого мы не показали.