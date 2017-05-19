Виктор Хряпа: "Это поражение от "Олимпиакоса" не похоже на предыдущие"

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа после поражения от "Олимпиакоса" (78:82) в "Финале четырех" Евролиги подчеркнул, что армейцы в конце встречи попытались догнать соперника, но переломный момент игры произошел раньше. По его словам, это случилось, когда красно-синие проиграли несколько подборов на своем щите.

- Считаю, ключевой эпизод в матче произошел, когда мы в одной атаке соперника проиграли несколько подборов на своем щите, позволили им добить и потом сравнять игру, - сказал Хряпа. - В концовке пытались догнать, вырвать победу, но перелом произошел раньше.

- Прошлые неудачи с "Олимпиакосом" не давили?

- Нет, но сейчас все будут говорить, что это сыграло им на руку. Я же по-прежнему считаю, что это разные матчи, другое время, и игра была совсем другая. Кто хочет найти сходство или различие, тот найдет. (Антон БАБОШИН)