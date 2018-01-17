"Валенсия" обыграла "Барселону"

"Валенсия" на своем паркете переиграла "Барселону" в матче регулярного чемпионата Евролиги. В других встречах "Бамберг" выиграл у "Жальгириса", а "Олимпиакос" оказался сильнее "Маккаби".
Евролига
Регулярный чемпионат
"Валенсия" (Испания) - "Барселона" (Испания) - 81:76 (22:14, 21:22, 19:23, 19:17)
"Бамберг" (Германия) - "Жальгирис" (Литва) - 93:86 (21:23, 16:21, 27:17, 29:25)
"Олимпиакос" (Греция) - "Маккаби" (Израиль) - 94:64 (24:16, 29:24, 17:11, 24:13)
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
- Маккаби Тель-Авив (Баскетбол)
- Барселона (Баскетбол)
- Олимпиакос Пр (Баскетбол)
- Валенсия (баскетбол)
- Бамберг