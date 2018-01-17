"Валенсия" обыграла "Барселону"

"Валенсия" на своем паркете переиграла "Барселону" в матче регулярного чемпионата Евролиги. В других встречах "Бамберг" выиграл у "Жальгириса", а "Олимпиакос" оказался сильнее "Маккаби".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Валенсия" (Испания) - "Барселона" (Испания) - 81:76 (22:14, 21:22, 19:23, 19:17)

"Бамберг" (Германия) - "Жальгирис" (Литва) - 93:86 (21:23, 16:21, 27:17, 29:25)

"Олимпиакос" (Греция) - "Маккаби" (Израиль) - 94:64 (24:16, 29:24, 17:11, 24:13)