У Теодосича проблемы с ахиллом

Защитник ЦСКА Милош Теодосич, который пропустит гостевой матч Евролиги с "Миланом", испытывает проблемы с ахиллом. Также красно-синим не смогут помочь защитник Нандо Де Коло, восстанавливающийся после травмы ноги, и центровой Павел Коробков, перенесший операцию на колене.

"Тяжести встрече добавляют проблемы армейцев с составом. Помимо Нандо Де Коло, восстанавливающегося после травмы ноги, и Павла Коробкова, перенесшего операцию на колене, из строя выбыл Милош Теодосич. Плеймейкер рвался в бой, но чувствовал боль в ахилле, и по настоянию медицинского штаба остался в Москве заниматься восстановительными процедурами, дабы избежать серьезной травмы", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦСКА.