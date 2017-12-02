Сергей Кущенко: "ЦСКА и "Барселона" показали умный баскетбол в матче Евролиги"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что в матче Евролиги игроки ЦСКА и "Барселоны" (92:78) показали умный баскетбол. Он подчеркнул, что баскетболисты не принимали глупых решений по ходу встречи.

- Очень приличный был баскетбол, а главное - умный, - цитирует ТАСС Кущенко. - Не было глупых решений со стороны игроков, хотя ошибок и было достаточно много. Безумная игра Нандо де Коло с его уникальными пасами практически не дала нам посмотреть интригующую концовку. Армейцы свели концовку к простому доигрыванию.

В этом сезоне ЦСКА уделяет уникальное внимание работе с болельщиками. В каждой игре Евролиги происходит что-то новое, обслуживание, развлекательные мероприятия, зритель практически каждую секунду занят. Заметьте, была плохая погода, к тому же пятница, но я думаю, что пришло больше зрителей, чем на матч футбольного ЦСКА (против "Тосно" (6:0) - прим. СЭ).