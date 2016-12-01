22:50 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

"Реал" уступил одно очко "Фенербахче" в Евролиге

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В матче регулярного чемпионата Евролиги "Фенербахче" на своей площадке нанес поражение "Реалу" – 78:77. Самым результативным игроком встречи с 18 очками стал форвард хозяев Джеймс Нуннэлли, его же попадание с линии штрафных стало решающим.

После этого поединка команды сравнялись по соотношению побед и поражений – у обеих семь выигранных встреч из десяти проведенных. "Реал" и "Фенербахче" делят второе и третье места в турнирной таблице, являясь ближайшими преследователями лидирующего ЦСКА.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Фенербахче" (Турция) – "Реал" (Испания) – 78:77 (23:19, 16:21, 18:17, 21:20)

Ф: Нуннэлли (18), Удо (14 + 10 подборов), Слоукас (11), Веселы (11), Калинич (10), Диксон (10).

Р: Э. Рэндольф (16), Юй (14 + 8 передач), Хантер (12 + 7 подборов), Айюн (12), Мачюлис (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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roland2013

где в разделе трансляции баскетбол евролига мужчины ?

23:03

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