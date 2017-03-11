"Реал" разгромил "Црвену Звезду"

"Реал" обыграл "Црвену Звезду" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 81:73. Эта победа позволила мадридцам догнать ЦСКА в турнирной таблице.

В других поединках "Олимпиакос" одержал победу над "Дарюшафакой" - 81:73, а "Бамберг" переиграл "Эфес Пилсен" - 87:68.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Олимпиакос" (Греция) - "Дарюшафака" (Турция) - 81:73 (25:18, 23:15, 21:25, 12:15)

"Реал" (Испания) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 98:68 (38:24, 25:20, 17:13, 18:11)

"Эфес Пилсен" (Турция) - "Бамберг" (Германия) - 68:87 (23:17, 9:25, 13:22, 23:23)