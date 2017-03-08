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Олаф Ланге: "УГМК во втором матче со "Скио" должен забыть крупную победу"

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Главный тренер команды УГМК Олаф Ланге после первого матча 1/4 финала плей-офф Евролиги со "Скио" (92:47) выразил удовлетворение крупной победой. Вторая игра серии до двух побед состоится в Италии 10 марта.

– Мы хорошо сегодня провели игру, играли стабильно, – приводит официальный сайт УГМК слова Ланге. – Это был хороший шаг четвертьфинальной серии. У команды из Италии были проблемы в трехсекундной зоне, на чем мы и сфокусировались. Это хорошая победа. Но нам придется забыть о ней и в пятницу начать все с чистого листа.

Дополнительная информация

http://basket.ugmk.com/ru/news/index.php?id15=20742

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