02:28 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Нандо Де Коло: "Матч с "Галатасараем" не был легким"

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Защитник ЦСКА Нандо Де Коло после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Галатасараем" (109:84) подчеркнул, что встреча не была для московской команды легкой, несмотря на итоговый счет. Сам баскетболист набрал 22 очка.

– Матч с "Галатасараем не был легким, – приводит официальный сайт Евролиги слова Де Коло. – Мы понимали, что в гостях у этой команды победить будет трудно. Нам удалось сохранять концентрацию, и это сыграло ключевую роль. Турецкие команды всегда сверхмотивированы на своих площадках.

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