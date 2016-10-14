Нандо Де Коло: "Матч с "Галатасараем" не был легким"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Галатасараем" (109:84) подчеркнул, что встреча не была для московской команды легкой, несмотря на итоговый счет. Сам баскетболист набрал 22 очка.

– Матч с "Галатасараем не был легким, – приводит официальный сайт Евролиги слова Де Коло. – Мы понимали, что в гостях у этой команды победить будет трудно. Нам удалось сохранять концентрацию, и это сыграло ключевую роль. Турецкие команды всегда сверхмотивированы на своих площадках.