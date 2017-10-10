Легионеры ЦСКА получат турецкие визы в Москве

Американские легионеры ЦСКА смогут попасть на выездной матч Евролиги против "Эфеса", несмотря на взаимное прекращение выдачи виз между Турцией и США. Встреча состоится в Стамбуле 27 октября.

- По данным, полученным нами от Евролиги, с организацией уже связался генеральный секретарь Федерации баскетбола Турции Сербюлент Сенгун, - сообщили "СЭ" в пресс-службе армейцев. - Он уверяет, что вопрос решен. Между федерацией и государственными органами страны достигнута договоренность о том, что все граждане США, приезжающие в составе спортивных делегаций, будут получать визы в посольствах Турции по месту базирования клубов. "Эфес" уже прислал к нам официальное приглашение, по которому наши американцы по приезду с матча против "Реала" пойдут получать визы. (Антон БАБОШИН)