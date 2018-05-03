Хайнс и Де Коло вернутся в состав ЦСКА к "Финалу четырех" Евролиги

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло и центровой Кайл Хайнс, из-за травм пропустившие серию плей-офф Евролиги с "Химками", должны восстановиться к решающим матчам турнира.

– Они оба будут готовы сыграть в "Финале четырех", – сказал главный тренер армейцев Димитрис Итудис. - Конечно, это непростая ситуация. Мы уже не первый год подряд теряем лидеров перед решающими играми – Кириленко, Теодосич. А игроки не роботы, они не могут выйти на площадку и заиграть в полную силу. Но мы довольны, как идет их восстановление, и не форсируем этот процесс. Хотя он и так идет быстрее, чем ожидалось. Например, Хайнс был готов сыграть четвертый матч с "Химками" и просил меня об этом. Но мы решили его поберечь. (Антон БАБОШИН)​