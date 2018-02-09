"Фенербахче" победил "Бамберг", Веселы оформил дабл-дабл

"Фенербахче" одержал победу над "Бамбергом" со счетом 77:69 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов в составе турецкой команды оформил форвард Ян Веселы. В составе немецкой команды 18 очков набрал Деян Мусли.

"Фенербахче" занимает 2-е место в турнирной таблице Евролиги, "Бамберг" идет на 13-й строчке.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Фенербахче" (Турция) – "Бамберг" (Германия) – 77:69 (16:13, 26:19, 19:16, 16:21)

Ф: Веселы (26+11 подборов), Гудурик (10), Ванамэйкер (9).

Б: Мусли (18), Хакетт (11), Хикман (10).