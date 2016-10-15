Евгений Пашутин: "Надо играть агрессивно 40 минут, а не 36"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Барселоной" (63:69) выразил сожаление по поводу поражения. Специалист посетовал на потерю концентрации.

– Не считаете, что зря потратили последний тайм-аут за три минуты до конца?

– Не жалею, – приводит официальный сайт казанского клуба слова Пашутина. – Нужно было остановить быстрые атаки "Барселоны".

– Вам не кажется, что Коти Кларк еще не привык к европейскому баскетболу?

– Он атлетичный игрок, хорошо работает в защите. Да, в Америке другой стиль игры. Он еще адаптируется к Европе, ищет себя, ему нужно время, и он прибавит, заиграет более командно.

– Какие позитивные моменты видите в такой игре?

– Мы можем агрессивно защищаться. Но так играть нужно не 35-36 минут, как сегодня получилось, а все 40, чтобы обыгрывать такие команды, как "Барселона". А в Евролиге все соперники столь же сильны, все игры будут такими же трудными. Главное, результат. Нужно исключить такие ошибки, какие мы допустили сегодня. Вели +14, надо было реализовывать свое преимущество, это и есть концентрация.