Энтони Гилл: "Жальгирис" был неудержим в первой четверти, но замены помогли "Химкам"

Форвард "Химок" Энтони Гилл после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Жальгириса" (84:74) отметил, что команда смогла собраться после провальной первой четверти, которую проиграла со счетом 15:26. По его словам, подмосковному клубу помогли замены.

- Очень большая победа! Обыграть команду, которая набрала отличный ход, да еще и на ее площадке, всегда приятно, - приводит пресс-служба "Химок" слова Гилла. - Очень рад за всех парней. Во второй четверти мы стали играть в защите, как следует, за счет чего вернулись в игру. "Жальгирис" был неудержим в первой четверти, но наши замены помогли изменить ситуацию. Парни, выходившие на площадку, давали энергию в защите.