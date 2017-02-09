Димитрис Итудис: "В матче с "Црвеной Звездой" нужно реабилитироваться"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подчеркнул в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги с "Црвеной Звездой", что команда постарается реабилитироваться после поражения. Он выразил уверенность в том, что поединок будет сложным.

– Нам противостоит очень серьезный соперник, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Ожидаю сложного матча. Нужно реабилитироваться после поражения. Надеюсь, все истинные фаны ЦСКА придут в "Мегаспорт" поддержать нас.