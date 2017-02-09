03:39 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Димитрис Итудис: "В матче с "Црвеной Звездой" нужно реабилитироваться"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подчеркнул в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги с "Црвеной Звездой", что команда постарается реабилитироваться после поражения. Он выразил уверенность в том, что поединок будет сложным.

– Нам противостоит очень серьезный соперник, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Ожидаю сложного матча. Нужно реабилитироваться после поражения. Надеюсь, все истинные фаны ЦСКА придут в "Мегаспорт" поддержать нас.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15837

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Как вообще можно реабилитироваться за поражение? Если игры на вылет, то можно отыграться за поражение в первом матче и выиграть с нужным счетом для победы по сумме матчей. А в регулярке уже не возможно ни за что реабилитироваться, очков за поражение не вернешь. Тем более у ЦСКА их в последнее время гораздо больше, чем побед. Глупость сморозил Итудис, который в последнее время явно потерял контроль над командой.

04:57

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