Димитрис Итудис: "В конце матча ЦСКА показал высокое качество"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Гран-Канарией"​ в матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги отметил, что половины получились разными. Московская команда выиграл четвертый из четырех матчей.

– Поздравляю команду с победой и "Гран-Канарию", ее болельщиков с хорошей игрой, - цитирует пресс-служба клуба Итудиса. - У нашей команды получились две разные половины. В первой нам не хватало концентрации, мотивации, агрессивности в защите. Соперники попали 7 из 10 трехочковых, почти 70 процентов двухочковых, давили на мяч. В перерыве мы сменили настрой, и канарцы попали 1 из 14 издали, потому что мы мешали броскам, не давали вторых шансов, вынуждали терять мяч, сделали 16 ассистов. В конце мы показали высокое качество.