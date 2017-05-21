Димитрис Итудис: "Третье место лучше четвертого"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча за 3-е место Евролиги против "Реала" (94:70) отметил, что эта победа является вознаграждением команды за проделанную работу. По его словам, третье место лучше четвертого.

- Хочу поздравить свою команду с победой и проявленным желанием, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - Третье место, конечно, не приносит наград, но является вознаграждением команде за проделанную работу. Третье место лучше четвертого. Хотел бы упомянуть парней, которые впервые вышли на площадку в "Финалах четырех" и набрали очки. Это Семен Антонов, Михаил Кулагин и Джоэл Фрилэнд. Мы здорово праздновали, когда Миша попал. Это показывает, что команда объединена.