Дэвид Блатт: "УНИКСу не хватило Кларка"

Главный тренер "Дарюшафаки" Дэвид Блатт после матча регулярного чемпионата Евролиги против УНИКСа (94:87) отметил, что на игре казанской команды сказалось отсутствие Коти Кларка. Форвард пропустил встречу из-за травмы колена и вернется в игру только в декабре.

- Очень трудная игра для обеих команд, - приводит пресс-служба УНИКСа слова Блатта. - Жесткий регламент Евролиги, все 12 игроков должны отрабатывать. Отсюда и такие потери, как Коти Кларк. Его отсутствие сильно сказалось на игре УНИКСа. Не выигрывая такие матчи, не будешь участвовать в гонке, но такой формат дает много эмоций.

- Как вы объясните начало мачта, 12:0?

- УНИКС был очень хорош, но и мы нашли силы вернуться в игру. Не хватало хозяевам Кларка. Трудно играть в таком темпе все 40 минут без такого игрока.

- Как вы объясните высокую результативность своей команды?

- Хорошо играли в нападении, с высоким процентом попаданий, несмотря на доминирование УНИКСа под щитами. Значит, мы действовали эффективно.