Дэвид Блатт: "Дарюшафака" проснулась в игре с "Црвеной Звездой" после второй четверти"

Главный тренер "Дарюшафаки" Дэвид Блатт после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Црвеной Звездой" (73:70) выразил удовлетворение результатом встречи. По словам специалиста, его подопечные проявили силу воли.

– Мы проснулись только после второй четверти, – приводит официальный сайт Евролиги слова Блатта. – В этом турнире принимают участие 16 лучших команд Европы. Думаю, нас ожидает немало подобных игр в этом году. К счастью, мы смогли взять верх над оппонентом. Прежде всего мы довили интенсивности в защите. Хочу отдать должное своим игрокам. Команда сейчас не в лучшей форме, но мы не сдаемся до конца. Я горжусь своими ребятами.