ЦСКА проиграл "Жальгирису" в матче за 3-е место Евролиги, уступая по ходу игры "-24"

ЦСКА проиграл "Жальгирису" в матче за 3-е место Евролиги - 77:79. По ходу встречи столичный клуб уступал с разностью "-24".
Победитель Евролиги определится в матче "Реал" - "Фенербахче", который также состоится сегодня.
Евролига
Матч за 3-е место
ЦСКА (Россия) - "Жальгирис" (Литва) - 77:79 (19:22, 16:19, 13:28, 29:10)
Ц: Хантер (25), Кулагин (15), Хайнс (11), Хиггинс (10).
Ж: Янкунас (17), Мичич (16), Уайт (11), Пангос (10).
Thomas_Boy_
lavric999 ___________ Какой конкретно русской молодежи?
20:38
zoostation
ЦСКА просто отдал этот не нужный им матч за 3 место тому кому было нужнее, кто нечастый гость в Ф4. Понятно же, что мотивации на эту игру у армейцев не было никакой.
20:36
juventus1978
diskmen sto za bred nisios ??? :D otkuda bankrot vzialsia ? :D
20:36
zoolord
Чмока, проиграв за 3-е кони несколько смыли позор за поражение в полуфинале. Я бы их больше зауважал, если бы они выпустили весь резерв на этот матч или договорились, что просто не выйдут на площадку.
20:32
lavric999
Нормальная команда ЦСКА, а то обо.рали ее всю, просто не было заводилы на площадке, что сегодня, что в полуфинале! Хотя сегодня и не только, тренеру нужно больше доверять место в составе и молодежи русской! Клайберта, вообще за какие заслуги купили, потенциала не видно, как и игры!
20:32
diskmen
Меня поражает значимость турнира где победитель получит только 1 миллион евро.Даже в турнирах по киберспорту победитель получает больше.Жальгирису победа была нужней,как знать когда эта команда в будущем добьётся такого результата, ведь сам клуб полный банкрот.
20:30
За Арсеналий с децтва!))
Командочка-политпроект... благодаря посредничеству Иванова швыряет гос бабло направо и налево...)) Осталось только в НБА свои щупальца запустить.))
20:30
За Арсеналий с децтва!))
Гомельский сказал, что в ЦСКА никто ехать не хочет.. даже за бешеное бабло... Блатт уже отказался.) И ряд других тренеров.) Молодцы, всё прекрасно понимают и не хотят в этом участвовать.)
20:29
juventus1978
krasavcy :D biudzeta nihvatilo :D
20:28
эстонский армеец
Скорее всего надо давать "метлой под зад" тренеру - не тянет в важнейших играх, "не герой"!
20:27
Thomas_Boy_
"Жальгирис" больше хотел победы. Молодцы. Нашим надо менять тренера и брать нормального центрового.
20:26
ikleim
Убогий недоклупп
20:22
FINIX
Итудиса пора менять. Тренер с нулевым потенциалом.
20:21
Bibigon2000
жидок болел за за фашиков? неймется...
20:19
0,7 в одно рыло
Неудачники.
20:17
ladafan
крутой товарняк!!! не более....чмока асламача!!!
20:16
За Арсеналий с децтва!))
На классе!)) Молодцы, Жальгирис!))
20:14
diskmen
А ведь могли выиграть бронзу.В конце Жальгирис запониковал,но армейцы этим не воспользовались.
20:13