20:09 | Баскетбол — Евролига

ЦСКА проиграл "Жальгирису" в матче за 3-е место Евролиги, уступая по ходу игры "-24"

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ЦСКА проиграл "Жальгирису" в матче за 3-е место Евролиги - 77:79. По ходу встречи столичный клуб уступал с разностью "-24". 

Победитель Евролиги определится в матче "Реал" - "Фенербахче", который также состоится сегодня.

Евролига

Матч за 3-е место

ЦСКА (Россия) - "Жальгирис" (Литва) - 77:79 (19:22, 16:19, 13:28, 29:10)

Ц: Хантер (25), Кулагин (15), Хайнс (11), Хиггинс (10).

Ж: Янкунас (17), Мичич (16), Уайт (11), Пангос (10).

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Thomas_Boy_

lavric999 ___________ Какой конкретно русской молодежи?

20:38

zoostation

ЦСКА просто отдал этот не нужный им матч за 3 место тому кому было нужнее, кто нечастый гость в Ф4. Понятно же, что мотивации на эту игру у армейцев не было никакой.

20:36

juventus1978

diskmen sto za bred nisios ??? :D otkuda bankrot vzialsia ? :D

20:36

zoolord

Чмока, проиграв за 3-е кони несколько смыли позор за поражение в полуфинале. Я бы их больше зауважал, если бы они выпустили весь резерв на этот матч или договорились, что просто не выйдут на площадку.

20:32

lavric999

Нормальная команда ЦСКА, а то обо.рали ее всю, просто не было заводилы на площадке, что сегодня, что в полуфинале! Хотя сегодня и не только, тренеру нужно больше доверять место в составе и молодежи русской! Клайберта, вообще за какие заслуги купили, потенциала не видно, как и игры!

20:32

diskmen

Меня поражает значимость турнира где победитель получит только 1 миллион евро.Даже в турнирах по киберспорту победитель получает больше.Жальгирису победа была нужней,как знать когда эта команда в будущем добьётся такого результата, ведь сам клуб полный банкрот.

20:30

За Арсеналий с децтва!))

Командочка-политпроект... благодаря посредничеству Иванова швыряет гос бабло направо и налево...)) Осталось только в НБА свои щупальца запустить.))

20:30

За Арсеналий с децтва!))

Гомельский сказал, что в ЦСКА никто ехать не хочет.. даже за бешеное бабло... Блатт уже отказался.) И ряд других тренеров.) Молодцы, всё прекрасно понимают и не хотят в этом участвовать.)

20:29

juventus1978

krasavcy :D biudzeta nihvatilo :D

20:28

эстонский армеец

Скорее всего надо давать "метлой под зад" тренеру - не тянет в важнейших играх, "не герой"!

20:27

Thomas_Boy_

"Жальгирис" больше хотел победы. Молодцы. Нашим надо менять тренера и брать нормального центрового.

20:26

ikleim

Убогий недоклупп

20:22

FINIX

Итудиса пора менять. Тренер с нулевым потенциалом.

20:21

Bibigon2000

жидок болел за за фашиков? неймется...

20:19

0,7 в одно рыло

Неудачники.

20:17

ladafan

крутой товарняк!!! не более....чмока асламача!!!

20:16

За Арсеналий с децтва!))

На классе!)) Молодцы, Жальгирис!))

20:14

diskmen

А ведь могли выиграть бронзу.В конце Жальгирис запониковал,но армейцы этим не воспользовались.

20:13

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