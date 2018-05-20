ЦСКА проиграл "Жальгирису" в матче за 3-е место Евролиги, уступая по ходу игры "-24"

ЦСКА проиграл "Жальгирису" в матче за 3-е место Евролиги - 77:79. По ходу встречи столичный клуб уступал с разностью "-24".

Победитель Евролиги определится в матче "Реал" - "Фенербахче", который также состоится сегодня.

Евролига

Матч за 3-е место

ЦСКА (Россия) - "Жальгирис" (Литва) - 77:79 (19:22, 16:19, 13:28, 29:10)

Ц: Хантер (25), Кулагин (15), Хайнс (11), Хиггинс (10).

Ж: Янкунас (17), Мичич (16), Уайт (11), Пангос (10).