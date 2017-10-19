ЦСКА проиграл "Реалу" в Евролиге

ЦСКА на выезде проиграл "Реалу" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 69:82. Самым результативным игроком встречи стал форвард мадридской команды Энтони Рэндольф, который набарл 16 очков. В составе армейцев 15 очков зарабоал Клеберн Уилл.

В других матчах победы одержали "Фенербахче", "Панатинаикос" и "Маккаби" из Тель-Авива.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Реал" (Испания) - ЦСКА (Россия) - 82:69 (20:15, 25:18, 11:20, 26:16)

Р: Рэндольф (16), Дончич (14), Кампассо (9).

Ц: Уилл (15), Хиггинс (11), Де Коло (9).

"Милан" (Италия) - "Фенербахче" (Турция) - 86:92 ОТ (21:23, 17:14, 16:27, 26:16, 6:12)

"Панатинаикос" (Греция) - "Бамберг" (Германия) - 93:83 (22:15, 21:20, 26:21, 24:27)

"Маккаби" Т-А (Израиль) - "Баскония" (Испания) - 74:68 (19:16, 20:14, 17:23, 18:15)