21:58 22 февраля | Баскетбол — Евролига

ЦСКА победил "Басконию" в Евролиге, Клайберн набрал 19 очков

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ЦСКА уверенно обыграл "Басконию" со счетом 93:86 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Российский клуб продолжает идти на первой строчке в турнирной таблице, испанцы занимают 9-е место.

В составе ЦСКА 19 очков набрал Уилл Клайберн, 17 очков у Серхио Родригеса, Кори Хиггинс записал на свой счет 14 очков. У "Басконии" лучшим стал Джейсон Ганье, набравший 26 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) – "Баскония" (Испания) – 93:86 (20:25, 26:24, 25:22, 22:15)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Sandy45

Поздравляю! Все таки в России есть суперклубы хоть в одном из популярных игровых видов спорта.

01:14

lordy

ну то что обыграли УВЕРЕННО я бы не сказал но главное победа!

23:31 22 февраля

ladafan

молодчики!!!

22:18 22 февраля

Helicopter

Вот этого грузина привлечь? Сегодня правда не фонтан сыграл. А по игре собрались, Молодцы!

22:03 22 февраля

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