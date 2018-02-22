ЦСКА победил "Басконию" в Евролиге, Клайберн набрал 19 очков

ЦСКА уверенно обыграл "Басконию" со счетом 93:86 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Российский клуб продолжает идти на первой строчке в турнирной таблице, испанцы занимают 9-е место.

В составе ЦСКА 19 очков набрал Уилл Клайберн, 17 очков у Серхио Родригеса, Кори Хиггинс записал на свой счет 14 очков. У "Басконии" лучшим стал Джейсон Ганье, набравший 26 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) – "Баскония" (Испания) – 93:86 (20:25, 26:24, 25:22, 22:15)