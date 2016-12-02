Артем Параховский: "Разгром "Милана" закономерен"

Центровой УНИКСа Артем Параховский подчеркнул: команда хотела доказать в матче с "Миланом", что она не заслуживает занимать последнее место в Евролиге. Казанцы в четверг на своем паркете разгромили итальянцев со счетом 100:79. Одержав третью победу в десяти играх, казанцы покинули последнюю строчку в турнирной таблице и поднялись на 15-е место, обойдя немецкий "Бамберг".

– Последнее место на нас не давит, – приводит "Р-Спорт" слова Параховского. – Это делает нас злее. Мы не заслуживаем последнее место. Это баскетбол, мы учимся. Сегодня это доказали. Надеюсь, с сегодняшнего дня у нас пойдет. Отдали все силы, выжаты. Боролись с первых минут, хорошо сыграли Вадим Панин, Кит Лэнгфорд, Орландо Джонсон, все остальные ребята. Счет закономерен – мы выиграли "плюс 20". Мы знали, что в четвертой четверти "Милан" обычно выпускает маленький, подвижный состав, готовились к этому. Все было отработано – и сработало.