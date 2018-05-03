Андрей Воронцевич: "Реал" — очень мобильная команда"

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич заявил, что "Реал", с которым армейцы встретятся в "Финале четырех" Евролиги, играет в быстрый баскетбол. Матч против мадридцев пройдет 18 мая в Белграде.

– Играть против "Реала" всегда сложно, это одна из сильнейших команд Европы, – цитирует "Р-Спорт" Воронцевича. – Это очень мобильная команда. Они могут играть и под кольцом, и на дуге, бросающих у них много. Они и быстрые отрывы бегут, и прыгают. Самое главное в полуфинале с "Реалом" – остановить их быстрый прорыв и показать хороший баскетбол, прежде всего, от защиты.

Во второй полуфинальной паре турнира сыграют "Жальгирис" и действующий чемпион Евролиги "Фенербахче". Их встреча также состоится 18 мая.

Финал пройдет 20 мая.