Алексей Швед: "Не все игроки "Химок" знали, что такое Евролига"

Защитник "Химок" Алексей Швед после матча Евролиги против "Олимпиакоса" (66:78) заявил, что не все игроки команды оказались готовы к старту в этом турнире. Лидер хичан в этой встрече набрал 34 очка и сделал 6 передач.

- Дебюта в Евролиге хотелось другого, конечно, но ничего страшного, - приводит "РИА Новости" слова Шведа. - Может быть, не все ребята знали у нас, что такое Евролига, как играть на этом уровне. Но зато теперь узнали, и в следующей игре, надеюсь, мы будем уже по-другому выглядеть. Жаль, потому что пришло много болельщиков, все соскучились по баскетболу, а мы вот так вот сыграли.