28 очков Шведа помогли "Химкам" обыграть "Бамберг"

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Химки" одержали победу над "Бамбергом" – 74:70. Самым результативным игроком в этой встрече стал защитник химчан Алексей Швед, набравший 28 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Бамберг" (Германия) – "ХИМКИ" (Россия) - 70:74 (26:26, 16:14, 16:16, 12:18)

Б: Райт (20), Хэккетт (12), Рубит (10);

Х: Швед (28), Томас (16), Ханикатт (10).

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