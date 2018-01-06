28 очков Шведа помогли "Химкам" обыграть "Бамберг"

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Химки" одержали победу над "Бамбергом" – 74:70. Самым результативным игроком в этой встрече стал защитник химчан Алексей Швед, набравший 28 очков.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Бамберг" (Германия) – "ХИМКИ" (Россия) - 70:74 (26:26, 16:14, 16:16, 12:18)
Б: Райт (20), Хэккетт (12), Рубит (10);
Х: Швед (28), Томас (16), Ханикатт (10).
FINIX
Швед кстати лучший в команде по ассистам и десятый по этому показателю в Лиге. Это про то, что он эгоист и на команду ему наплевать. А что касается до игры, то Химкам везёт как не везло в прошлом году Униксу. Даже имея преимущество в 9 очков за несколько минут до конца они могут спустить его за две-три атаки. Что, собственно успешно и сделали. Ну и судьи чудили с фолами, конечно...
00:41
belaruss
с такой игрой Химкам нечего делать в плей офф, ну и судьи сегодня чудили по полной, давно не видел таких неадекватов
00:39
fireman32
Первый матч,который выиграл Швед.Но и то,из своих 28 очков,13 он набрал в первой четверти.Обычно,чем напряженнее ситуация,чем более серьезное сопротивление оказывает соперник,тем меньше видно Шведа на площадке.Но сегодня он был полезен не только в первой половине матча,но и в решающие минуты.
00:37
Don Miguel
Я даже согласен, что, если бы не "худший игрок Евролиги", химики бы вынесли бамбергов под +30. Напромахивался вдрызг! При 28 набранных очках всего +22 в полезности. Это я про Шведа. У Томаса очей всего 16, а полезность +28! Тодорович с Дженкинсом и Андерсеном сыграли даже хуже Зубкова.
00:32
Электросталец
да, тяжеленько, земляки, Леха мазал в концовке, аж 2 атаки
00:30
MarkThess
А кроме Шведа бросать некому?!Повезло что немцы сами в конце облажались.
00:25