"Зенит" обыграл "Торино" и вышел в плей-офф Еврокубка

В матче второго группового турнира Кубка Европы "Зенит" на выезде одолел "Торино" – 87:73. 17 очками отметился форвард сине-бело-голубых Сергей Карасев. Этот результат позволил российской команде выйти в плей-офф турнира, заняв второе место в квартете F.
Кубок Европы
Мужчины
"Топ-16"
Группа F
"Торино" (Италия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 73:87 (22:18, 25:18, 9:29, 17:22)
Т: Гарретт (21), Паттерсон (17), Вашингтон (13).
З: Карасев (17), Симонович (14), Курич (13), Воронов (12).
Romka3101
Уффф. При -14 во второй четверти реально стало стрёмно за выход в 1/4. Но,сдюжили)))
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