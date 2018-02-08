00:37 | Баскетбол — Еврокубки

"Зенит" обыграл "Торино" и вышел в плей-офф Еврокубка

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В матче второго группового турнира Кубка Европы "Зенит" на выезде одолел "Торино" – 87:73. 17 очками отметился форвард сине-бело-голубых Сергей Карасев. Этот результат позволил российской команде выйти в плей-офф турнира, заняв второе место в квартете F.

Кубок Европы

Мужчины

"Топ-16"

Группа F

"Торино" (Италия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 73:87 (22:18, 25:18, 9:29, 17:22)

Т: Гарретт (21), Паттерсон (17), Вашингтон (13).

З: Карасев (17), Симонович (14), Курич (13), Воронов (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europecup/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Romka3101

Уффф. При -14 во второй четверти реально стало стрёмно за выход в 1/4. Но,сдюжили)))

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