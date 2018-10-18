Василий Карасев: "После двух поражений были обязаны выигрывать"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после победы над "Тренто" в матче Кубка Европы отметил, что его команде необходимо было побеждать после двух поражений.

– После двух поражений мы просто обязаны были одержать победу, - цитирует пресс-служба клуба Карасева. - Если ты хочешь выходить в следующий раунд, то необходимо выигрывать в том числе и на выезде. Можно сказать, мы вернули "Тренто" прошлогодний долг – тогда они обыграли нас "+31", сегодня мы даже на два очка перевыполнили план.

Сегодня мы играли без четырех игроков основы, в таких условиях победа особенно ценна. Из-за травм мы играем чуть медленнее, но в то же время нам хорошо удается отыграть сзади. Залог успеха заключается в том, что мы агрессивно действовали с первой и до последней минуты. В конце забили несколько легких трехочковых, что и позволило создать такую разницу в счете.