УНИКС победил "Пари-Леваллуа" в Кубке Европы

В матче группового турнира Кубка Европы УНИКС на своей площадке обыграл "Пари-Леваллуа" – 76:68. 18 очками отметился защитник казанцев Джамар Смит. На балл меньше у его одноклубника Стефана Ласме. Самым результативным игроком встречи стал защитник французов Клемен Препелич, набравший 21 очко.

Для УНИКСА победа стала второй подряд. Команда лидирует в группе А. "Пари-Леваллуа" потерпел второе поражение на старте турнира.

Кубок Европы

Мужчины

Группа A

УНИКС (Россия) – "Пари-Леваллуа" (Франция) – 76:68 (16:22, 18:24, 23:6, 19:16)

У: Смит (18 + 4 перехвата), Ласме (17), Эджим (14), Колом (13 + 10 передач).

П: Препелич (21), Уэйр (14 + 8 подборов).