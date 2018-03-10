Саша Обрадович: "Локомотив" заслужил выйти в полуфинал Еврокубка"

Главный тренер "Локомотива-Кубань" Саша Обрадович считает, что его команда заслужила выход в полуфинал Еврокубка. В ответном матче четвертьфинальной серии с "Гран-Канарией" "Локомотив" победил со счетом 80:59.

– Мы заслужили выход в полуфинал. На протяжении всего турнира мы показывали отличный баскетбол и не потерпели ни одного поражения, что даже звучит немного неправдоподобно, – цитирует официальный сайт клуба тренера. – И мы рады, что нам это удалось, учитывая сложившиеся обстоятельства. У нас не хватает трех игроков ротации, что очень нелегко для нас. Без Брокхоффа, Антипова и Ивлева, после поражений в Единой лиге ВТБ нам все-таки удалось победить такого серьезного соперника как "Гран-Канария" дважды. Хотя у себя дома они никогда не являются андердогами и способны дать бой любому сильной команде. Мы отлично сработали тактически, прежде всего, в защите. Мы почти не оставили им не единой возможности в нападении и контролировали результат с первой до последней минуты.