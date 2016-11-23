Робби Хаммел: "Швед помогает мне в "Химках"

Форвард "Химок" Робби Хаммел после матча группового турнира Еврокубка против "Фуэндабрады" (96:84) отметил, что этот поединок помог ему войти в игровой ритм. Американец провел вторую игру в составе подмосковной команды, набрав пять очков и сделав шесть подборов.

- Сегодня я сыграл намного лучше, чем в своем первом матче за "Химки", - приводит "Р-Спорт" слова Хаммела. - Тогда я чувствовал себя потерянным, а матч с "Фуэнлабрадой" помог поймать игровой ритм, это здорово. Я хочу быть универсальным игроком для "Химок", хочу подбирать мячи, набирать очки, создавать моменты для партнеров – быть полезным всем по чуть-чуть. Мне очень помогает, что в команде есть Алексей Швед, с которым мы играли в "Миннесоте". Он помогает мне на площадке и за ее пределами.

Победа над "Фуэнлабрадой" очень вдохновляет, классно, что мы, наверное, уже сегодня гарантируем выход в следующий раунд.