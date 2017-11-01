"Нижний Новгород" уступил "Сольноку" в Кубке Европы ФИБА

В матче группового турнира Кубка Европы ФИБА "Нижний Новгород" на выезде уступил "Сольноку" – 71:97. Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Стеван Еловац, набравший 28 очков. Нижегородцы потерпели первое поражение в турнире и опустились на третье место в группе H. "Сольнок" вышел в лидеры квартета.

Кубок Европы ФИБА

Групповой турнир

Группа H

"Сольнок" (Венгрия) – "НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия) – 97:71 (22:24, 25:8, 27:19, 23:20)

С: Андрич (23), Войвода (20), Перри (19), Милошевич (12 + 8 передач).

Н: Еловац (28), Попов (11), Мартынов (8).