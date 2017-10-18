"Локомотив" и "Зенит" одержали победы в Кубке Европы

"Локомотив" на своей площадке нанес крупное поражение "Альбе" (75:59) в матче группового турнира Кубка Европы. Самым результативным игроком встречи с 20 очками стал защитник краснодарцев Крис Бэбб. Железнодорожники одержали вторую победу подряд, выйдя в лидеры группы С.

В другом поединке "Зенит" дома обыграл "Тренто" (81:70). 13 очков на счету защитника сине-бело-голубых Сергея Карасева. Самым результативным игроком встречи стал его одноклубник Демонте Харпер, набравший 22 очка. Команда из Санкт-Петербурга одержала первую победу в розыгрыше турнира.

Кубок Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа C

"ЛОКОМОТИВ" (Россия) – "Альба" (Германия) – 75:59 (15:19, 19:11, 25:12, 16:17)

Л: Бэбб (20), Рэгленд (18), Квэйл (8).

А: Клиффорд (10), Пеньо (7), Сикма (6 + 10 подборов).

Группа D

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Тренто" (Италия) – 81:70 (14:21, 28:24, 24:16, 15:9)

З: Харпер (22), Гордон (16 + 14 подборов), Карасев (13 + 6 подборов), Лапровиттола (13), Курич (12).

Т: Шилдс (18), Саттон (18 + 7 подборов), Флаккадори (9).